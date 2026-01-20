Sporting-PSG (ONZES): Maxi e Mangas de regresso ao onze dos leões
PSG alinha com Nuno Mendes e Vitinha de início. Gonçalo Ramos começa no banco de suplentes
Sporting e PSG entram em campo a partir das 20h, no encontro referente à penúltima jornada da fase de liga da Champions e Rui Borges faz duas alterações face ao onze que alinhou frente ao Casa Pia.
Ricardo Mangas entra de início para o lado esquerdo da defesa, passando assim Fresneda para o corredor direito e remetendo Vagiannidis ao banco de suplentes. Sem poder contar com Hjulmand (suspensão), o técnico opta por colocar Morita e João Simões no meio-campo e a segunda novidade é no setor mais ofensivo do terreno.
Luis Guilherme não pode ser opção para Rui Borges por não estar inscrito para os últimos dois jogos da Champions e para o seu lugar entra Maxi Araújo. O uruguaio junta-se a Trincão e Geny Catamo no apoio a Luis Suárez.
No lado dos parisienses, nota para as titularidades de Nuno Mendes e Vitinha, enquanto que Gonçalo Ramos começa o jogo no banco de suplentes. De resto, Barcola é a única novidade na equipa de Luis Enrique, sendo que Kvaratskhelia fica no banco de suplentes.
Confira aqui os onzes de ambas as equipas:
SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Mangas; Simões e Morita; Geny, Trincão e Maxi; Suárez.
PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha e Mayulu; Doué, Dembélé e Barcola.