Sporting e PSG entram em campo a partir das 20h, no encontro referente à penúltima jornada da fase de liga da Champions e Rui Borges faz duas alterações face ao onze que alinhou frente ao Casa Pia.

Ricardo Mangas entra de início para o lado esquerdo da defesa, passando assim Fresneda para o corredor direito e remetendo Vagiannidis ao banco de suplentes. Sem poder contar com Hjulmand (suspensão), o técnico opta por colocar Morita e João Simões no meio-campo e a segunda novidade é no setor mais ofensivo do terreno.

Luis Guilherme não pode ser opção para Rui Borges por não estar inscrito para os últimos dois jogos da Champions e para o seu lugar entra Maxi Araújo. O uruguaio junta-se a Trincão e Geny Catamo no apoio a Luis Suárez.

No lado dos parisienses, nota para as titularidades de Nuno Mendes e Vitinha, enquanto que Gonçalo Ramos começa o jogo no banco de suplentes. De resto, Barcola é a única novidade na equipa de Luis Enrique, sendo que Kvaratskhelia fica no banco de suplentes.

Confira aqui os onzes de ambas as equipas:

SPORTING: Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Mangas; Simões e Morita; Geny, Trincão e Maxi; Suárez.

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha e Mayulu; Doué, Dembélé e Barcola.

