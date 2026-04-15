O Sporting vai receber 79,582 milhões de euros pela participação na Liga dos Campeões, no entanto a equipa orquestrada por Rui Borges não consegue ultrapassar o recorde de prémios de uma equipa portuguesa numa única edição da competição.

Apesar da derrota em Lisboa por 1-0 frente ao Arsenal e o empate em Londres, os leões nunca tinham arrecadado tanto dinheiro numa edição da liga milionária. Contudo, em caso de passagem às meias-finais, o Sporting batia o recorde português, que está fixado nos 80,616 milhões de euros pelo FC Porto na temporada 2018/19, numa temporada em que os azuis e brancos também caíram nos quartos de final frente ao Liverpool.

O Sporting, por outro lado, bateu a sua melhor marca em prémios (48,983 milhões de euros), estabelecida no ano passado, quando ficou pelos ‘oitavos’ depois de ser eliminado pelo Dortmund.