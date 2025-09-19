Francisco Trincão é um dos nomeados para a melhor equipa da semana na Liga dos Campeões.

Através das redes sociais, a UEFA divulgou os onze eleitos, sendo que o avançado do Sporting se junta a nomes como Harry Kane, Marcus Rashford e Van Dijk. O internacional português apontou um «bis» na receção dos leões ao Kairat Almaty, desta quinta-feira, tendo recebido também o prémio de «homem do jogo».

A equipa ideal da primeira jornada desta fase de liga da Champions é composta pelos seguintes jogadores: Rulli (Marselha), Llorente (Atlético Madrid), Luckassen (Pafos), Van Dijk (Liverpool), Mbodji (Estrela Vermelha), Trincão (Sporting), Bicalho (Qarabag), Vanaken (Club Brugge), Rashford (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munique) e Marcus Thuram (Inter).

Recorde-se que Francisco Trincão está também nomeado para melhor jogador da semana, juntamente com Thuram, Vlahovic e Rashford.