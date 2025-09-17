Rafael Urazbakhtin antevê um duelo «emocionante» frente ao Sporting, na primeira jornada da fase de liga da Champions. O técnico do Kairat Almaty desvendou ainda que o jovem guarda-redes Sherkhan Kalmurza será titular, face às lesões que afastam as duas principais opções para a baliza da equipa.

Antevisão ao jogo com o Sporting

«Este jogo com o Sporting é para nós muito emocionante. Fomos os primeiros (na história do Kairat) a participar na fase de grupos da Liga dos Campeões e nesta fase todas as equipas foram as melhores dos seus campeonatos. Então, para nós esta é uma grande oportunidade de nos provarmos perante o nível do nosso adversário. O jogo vai mostrar o quanto estamos prontos, estamos com muita ansiedade para o jogo.»

Titularidade do jovem Sherkhan Kalmurza

«O Sherkhan vai estar num jogo como este pela primeira vez por causa das nossas duas ausências e ele está determinado para o desafio. Acho que vai ter ansiedade e espero que ele esteja preparado para a sua oportunidade, pois para ele será uma grande oportunidade.»