João Félix esteve 65 minutos em campo e fez um jogo discreto contra o Real Madrid, à semelhança de toda a equipa do Chelsea. Ainda assim, a prestação do internacional português mereceu os elogios de Frank Lampard.



«Sterling e João Félix fizeram um jogo de grande nível. Ele é um grande talento. Na segunda parte teremos mais sentido de urgência, estaremos mais concentrados no seu objetivo e penso que veremos mais desses dois jogadores. Temos um desafio», disse, em conferência de imprensa.



O inglês considerou ainda que a eliminatória permanece em aberto apesar da diferença de dois golos. «Sim, ainda está em aberto. Mas não sabíamos o quão bom era o Real Madrid. Com 11 jogadores estivemos dentro do jogo e criámos ocasiões. Quando não aproveitas as tuas chances, começas a ter dúvidas e as coisas podem complicar-se», referiu.



A segunda mão da eliminatória entre Chelsea e Real Madrid está agendada para as 20h00 da próxima terça-feira, em Stamford Bridge.