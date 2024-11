Debast, jogador do Sporting, em declarações aos jornalistas na zona mista do estádio de Alvalade, após a goleada aplicada ao Man. City (4-1), em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões:



«Foi uma noite fantástica para o Sporting e para os adeptos. Sentimos um grande ambiente em todo o estádio do primeiro ao último minuto e estamos muito felizes com a vitória.

O Ruben é um treinador fantástico. Só trabalhei três meses com ele e gostava que ficasse, mas fico feliz, porque ele merece. É como quando um jogador joga bem e depois é transferido, por isso, ele merece e estamos felizes por ele.

Ninguém estava preparado para perder o Ruben Amorim, mas faz parte da vida. Temos de provar ao Ruben e ao clube que podemos seguir em frente sem ele.

Não foi um jogo fácil, mas preparámos bem o jogo. Sentimos a energia dos adeptos na segunda parte. Eles ajudaram-nos e estamos muito contentes com este resultado. No domingo, teremos novamente um jogo importante, antes da pausa para as seleções, por isso hoje iremos celebrar e amanhã (quarta-feira) começaremos a preparar o jogo com o Sp. Braga.»