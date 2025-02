Tomás Araújo, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica por 1-0 sobre o Mónaco, no jogo da primeira mão do play-off da Champions:

«Penso que é só pela carga de jogos, já estava a sentir no intervalo e na segunda parte penso que agravei um bocadinho. Espero estar de volta no próximo jogo.»

«Lateral direito? Estou a jogar e isso é o mais importante, claro que tenho algumas dificuldades, mas penso que tenho dado conta do recado. É um processo e o importante é continuar.»

«É sempre bom ter jogadores como o Otamendi e o António Silva ao meu lado, são experientes neste tipo de jogos. Claro que esperávamos ter feito mais golos, mas na primeira parte não estivemos tão bem. Na segunda entrámos bem e fizemos o golo, com a expulsão podíamos ter feito mais golos, mas estamos orgulhosos. Temos de estar mais confiantes com a saída de bola desde trás.»