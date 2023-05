O treinador do Milan, Stefano Pioli, revelou que Rafael Leão apresentou melhorias e deverá estar disponível para alinhar na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, diante do Inter de Milão.

«O Rafa parece estar melhor. Ontem fez quase todos os treinos com o grupo, hoje [segunda-feira] esperamos que consiga fazer todo o treino. O mesmo para Krunic e Messias, esperamos que estejam todos disponíveis amanhã [terça-feira]», disse o técnico rossonero à Sky Sports.

Depois da derrota por 2-0 na primeira mão, que o internacional luso falhou devido a uma lesão na zona da virilha, Pioli está convicto de que o Milan tem «qualidades para dar a volta por cima» e chegar à final.

«Queremos jogar a um alto nível. O nível da segunda parte não será suficiente, temos a possibilidade de fazer melhor», disse

«O Inter é forte. Se jogarmos num nível baixo, perdemos. Temos de ter cuidado com as bolas paradas, é uma força do nosso adversário. Também teremos de aproveitar as oportunidades que nos vão aparecer, melhor do que na primeira mão. O Inter defende muito bem», completou.

A segunda-mão desta meia-final da Champions está marcada para as 20h00 desta terça-feira no Giuseppe Meazza. Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.