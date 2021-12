GRUPO A

PSG-Club Brugge, 17h45

RB Leipzig-Manchester City, 17h45

Classificação atual:

1.º Manchester City, 12

2.º PSG, 8

3.º RB Leipzig, 4

4.º Club Brugge, 4

O Manchester City já garantiu o primeiro lugar, o PSG já assegurou a segunda posição, pelo que estão encontradas as duas equipas que seguem para os oitavos de final da Champions. Falta saber quem seguirá para a Liga Europa, sendo que o Leipzig tem vantagem no confronto direto.

O PSG não conta com Neymar, Sergio Ramos, Kurzawa e Draxler, todos por lesão, mas dispõe de um Messi inspirado na Champions, competição na qual já fez três golos. Já o Brugge soma três jogos seguidos a marcar três golos e tem Bas Dost em alta: oito golo em nove jogos.

O Leipzig despediu o treinador Jesse Marsch e vai estrear o adjunto Achim Beierlorzer. A equipa nunca perdeu em casa com adversários ingleses, mas só ganhou três dos últimos dez jogos e é 11º na Bundesliga. O City vem de sete vitórias seguidas, subiu no sábado à liderança da Liga Inglesa e tem Bernardo Silva em grande: seis golos nos últimos oito jogos.

Contas do apuramento:

- Man. City já garantiu o primeiro lugar

- PSG já assegurou a segunda posição

- RB Leizpig segura o terceiro posto e o apuramento para a Liga Europa se fizer os mesmos pontos (ou mais, claro) que Club Brugge

- Club Brugge tem de fazer mais um ponto do que o RB Leizpig para garantir o terceiro posto e o apuramento para a Liga Europa

GRUPO B

Milan-Liverpool, 20h

FC Porto-At. Madrid, 20h

Classificação atual:

1.º Liverpool, 15

2.º FC Porto, 5

3.º Milan, 4

4.º At. Madrid, 4

O FC Porto somou com a derrota frente ao Liverpool a 67ª derrota na história da Champions, o que é um recorde na competição. A equipa pode conseguir, porém, a 17ª passagem da fase de grupos, para o que parte em vantagem: só depende dela. O At. Madrid só ganhou dois dos últimos seis jogos, é quarto na Liga Espahola e soma três derrotas seguidas na Champions.

Simeone tem três centrais de baixa (Felipe, Savic e Giménez), enquanto o FC Porto não conta com Pepê, Grujic, Pepe, Marcano, João Mário e Francisco Conceição.

O Milan precisa de ganhar, naquela que é a primeira participação na fase de grupos nos últimos oito anos. A equipa só não perdeu dois dos últimos seis jogos na Champions, mas há 18 anos que não tinha tantos pontos na Liga Italiana. Já o Liverpool não conta com Firmino, mas tem uma média de quase três golos por jogo e ganhou oito dos últimos onze jogos fora na Champions.

Contas do apuramento:

- Liverpool já garantiu o primeiro lugar

- FC Porto segura a segunda posição se vencer o At. Madrid ou se empatar e o Milan não vencer em casa o Liverpool

- FC Porto cai para o terceiro posto e o apura-se para a Liga Europa se empatar com o At. Madrid e o Milan vencer o Liverpool ou se perder com o At. Madrid e o Milan não vencer o Liverpool

- FC Porto cai para o quarto lugar e fica fora das competições europeias se perder com o At. Madrid e o Milan vencer em casa o Liverpool.

- Milan garante o segundo lugar se vencer o Liverpool e o FC Porto não ganhar ao At. Madrid

- At. Madrid assegura o segundo posto se ganhar no Dragão e o Milan não vencer o Liverpool

- Milan cai para o terceiro lugar e o apura-se para a Liga Europa se vencer o Liverpool e o FC Porto vencer o At. Madrid ou se empatar com o Liverpool e o FC Porto empatar com o Atlético

- At. Madrid garante a terceira posição se vencer o FC Porto e o Milan também vencer o Liverpool ou se empatar com o FC Porto e o Milan perder com o Liverpool

GRUPO C

Ajax-Sporting, 20h

Borussia Dortmund-Besiktas, 20h

Classificação atual:

1.º Ajax, 15

2.º Sporting, 9

3.º Borussia Dortmund, 6

4.º Besiktas, 0

No Grupo C já está tudo decidido, até a classificação final das quatro equipas. Por isso o Sporting joga em Amesterdão à procura dos 2,8 milhões de euros da vitória e de alguns pontos para o ranking de Portugal. Ruben Amorim não conta com Coates, Feddal, Palhinha, Ruben Vinagre e Jovane, pelo que vai lançar alguns jovens como João Virgínia e Gonçalo Esteves ou Nazinho.

O Sporting soma 12 vitórias seguidas, está imbatível na Liga e só perdeu três dos nove jogos feitos nos Países Baixos. O Ajax não perde há dez jogos e pode igualar Milan, PSG, Spartak Moscovo, Barcelona, Real Madrid e Bayern no lote de equipas que ganharam os seis jogos da fase de grupos. Haller tem nove golos e se bisar iguala Cristiano como melhor marcador de uma fase de grupos.

No outro jogo, o Dortmund perdeu pela primeira vez na história três jogos seguidos na Champions ainda não empatou nos 22 jogos feitos esta época. Os alemães não contam com Moukoko, Thorgan Hazard e Giovani Reyna. Já o Besiktas está a fazer o pior campeonato turco desde que a vitória vale três pontos e não conta com Gokhan Tore, Mert Gunok e Alex Teixeira.

Contas do apuramento:

- Ajax já garantiu o primeiro lugar

- Sporting já garantiu a segunda posição

- Borussia Dortmund já assegurou o terceiro posto

- Besiktas já não sai do último lugar

GRUPO D

Real Madrid-Inter Milão, 20h

Shakhtar Donetsk-FC Sheriff, 20h

Classificação atual:

1.º Real Madrid, 12

2.º Inter Milão, 10

3.º FC Sheriff, 6

4.º Shakhtar Donetsk, 1

O Real Madrid, que não tem Benzema, recebe o Inter Milão, sem Correa, à procura de segurar o primeiro lugar, que lhe garante nos oitavos não defrontar os outros líderes dos grupos e fazer o segundo jogo em casa. A formação espanhola venceu 13 dos 14 jogos europeus frente a italianos, enquanto o Inter só venceu seis dos últimos 21 jogos na Champions.

Sheriff e Shakhtar jogam na Ucrânia à procura dos 2,8 milhões de euros da vitória. O Sheriff vem de três derrotas seguidas (sofrendo nove golos) na Liga dos Campeões e interrompeu uma série de nove vitórias consecutivas no campeonato ao empatar o último jogo, pelo que o Shakhtar tem uma boa hipótese para recuperar do facto de só ter vencido quatro dos últimos 24 jogos na Champions.

Contas do apuramento:

- Real Madrid garante o primeiro lugar se ganhar ou empatar em casa frente ao Inter Milão, se perder cai para o segundo posto

- Inter Milão garante a primeira posição se ganhar ao Real Madrid, caso contrário fica no segundo lugar

- FC Sheriff já fechou a fase de grupos no terceiro posto

- Shakhtar Donetsk já não sai do último lugar

GRUPO E

Bayern Munique-Barcelona, 20h

Benfica-Dínamo Kiev, 20h

Classificação atual:

1.º Bayern Munique, 15

2.º Barcelona, 7

3.º Benfica, 5

4.º Dínamo Kiev, 1

O Benfica, sem Radonjic, Diogo Gonçalves, Veríssimo e Rodrigo Pinho, recebe o já eliminado Dínamo Kiev a saber que só a vitória lhe interessa para passar a fase de grupos pela sexta vez em 16 tentativas. A equipa costuma dar-se bem nos jogos em casa com ucranianos (quatro vitórias em sete jogos), enquanto o Dínamo perdeu seis vezes em Portugal em 11 jogos). A equipa ucraniana não conta com Popov, Burda e Besedin e sofreu golos em quatro dos últimos sete jogos.

O Bayern já está apurado e recebe o Barcelona, que não tem Ansu Fati, Sergi Roberto, Braithwaite, Pedri e Aguero. Os alemães podem acabar a fase de grupos só com vitórias, tornando-se a primeira equipa a fazê-lo. Isto frente a um Barcelona que pela primeira vez acabou três jogos sem marcar e que perdeu quatro dos últimos oito jogos da Champions. Lewandowski tem nove golos e se bisar iguala Cristiano como melhor marcador de uma fase de grupos

Contas do apuramento:

- Bayern Munique já garantiu o primeiro lugar

- Barcelona segura a segunda posição se ganhar em Munique ou se o Benfica não vencer em casa o Dínamo Kiev

- Benfica assegura o segundo posto e a continuidade na Champions se vencer o Dínamo Kiev em casa e o Barcelona não ganhar em Munique

- Dínamo Kiev já não sai do último lugar

GRUPO F

Atalanta-Villarreal, 20h

Manchester United-Young Boys, 20h

Classificação atual:

1.º Manchester United, 10

2.º Villarreal, 7

3.º Atalanta, 6

4.º Young Boys, 4

O Manchester United já garantiu o primeiro lugar e recebe o Young Boys, que só pode chegar ao terceiro lugar. A formação inglesa, que nunca perdeu em casa com adversários suíços, não conta com Pogba, Cavani e Luke Shaw. Já o Young Boys não conta com o guarda-redes Von Ballmoos, com Zesiger, Camara, Ulisses Garcia, Fassnacht, Mambimbi e Jean-Pierre Nsame, melhor marcador da equipa na última temporada.

Villarreal e Atalanta disputam uma final em Bergamo. O Villarreal tem vantagem de um ponto e de ter as estrelas Danjuma e Gerard Moreno em pleno. A Atalanta não conta com Gosens, mas está motivada por uma série de cinco vitórias seguidas na Liga Italiana, durante as quais marcou quinze golos e sofreu cinco. Na Champions só venceu três dos últimos dez jogos em casa.

Contas do apuramento:

- Manchester United já garantiu o primeiro lugar

- Villarreal segura a segunda posição se ganhar ou empatar em Itália com a Atalanta

- Atalanta assegura o segundo posto se vencer em casa o Villarreal

- Villarreal termina em terceiro se perder em Bergamo

- Atalanta fica no terceiro lugar se perder em casa com o Villarreal e o Young Boys perder ou empatar em Manchester

- Young Boys sobe ao terceiro posto se vencer em Manchester e a Atalanta perder em casa com o Villarreal

GRUPO G

Salzburgo-Sevilha, 20h

Wolfsburgo-Lille, 20h

Classificação atual:

1.º Lille, 8

2.º Salzburgo, 7

3.º Sevilha, 6

4.º Wolfsburgo, 5

O grupo mais equilibrado de todos, no qual ainda tudo pode acontecer: até o último acabar em primeiro. A única coisa certa é que o Lille não acabará em quarto. O Sevilha não tem Youssef En-Nesyri, Acuña, Lamela e Jesus Navas, enquanto o Salzburgo não conta com Bernardo, Maximilian Wöber, Junuzovic e Okafor. Os austríacos marcam há 41 jogos seguidos e venceram 20 dos últimos 27 jogos. A má notícia é que a estrela Adeyemi só fez um golo nos últimos oito jogos.

Wolfsburgo e Lille jogam uma final na Alemanha: ambos precisam da vitória, embora o empate possa servir à equipa francesa, que não tem Timothy Weah e só ganhou nove dos 23 jogos feitos esta época. O triunfo de sábado sobre o Rennes encerrou uma sequência de dois meses sem vitórias. O Wolfsburgo não conta com Casteels, Steffen, Schlager, William e Białek, sendo que já leva também quatro jogos sem ganhar, pelo que ocupa um modesto oitavo lugar da Bundesliga.

Contas do apuramento:

- Lille garante o primeiro lugar se vencer em Wolfsburgo, ou se empatar e o Salzburgo não ganhar em casa ao Sevilha. Uma derrota atira o Lille sempre para a terceira posição

- Salzburgo segura a primeira posição se ganhar em casa ao Sevilha e o Lille não vencer. Se empatar acabará sempre em segundo. Se perder, fica em terceiro em todos os casos, menos um: se o Wolfsburgo ganhar em casa ao Lille, então acabará em quarto

- Wolfsburgo apura-se sempre em caso de vitória. Assegura o primeiro posto se vencer e o Sevilha empatar em Salzburgo, garante o segundo posto se vencer e o Salzburgo-Sevilha não acabar em empate

- Sevilha tem de ganhar em Salzburgo para se apurar na Champions: se vencer e o Wolfsburgo ganhar acaba em primeiro, se vencer e o Lille ganhar ou empatar então acaba em segundo

- Sevilha fica no terceiro lugar se perder ou empatar em Salzburgo e o Wolfsburgo não vencer em casa o Lille

- Salzsburgo acaba em terceiro se perder e o Wolfsburgo não ganhar em casa ao Lille

- Lille acaba no terceiro lugar se perder em Wolfsburgo

- Wolfsburgo nunca poderá ficar no terceiro lugar e acabará em quarto se não ganhar em casa ao Lille.

GRUPO H

Juventus-Malmo, 17h45

Zenit-Chelsea, 17h45

Classificação atual:

1.º Chelsea, 12

2.º Juventus, 12

3.º Zenit, 4

4.º Malmo, 1

Chelsea e Juventus já garantiram o apuramento para a próxima fase, pelo que falta só definir quem termina em primeiro, evita os teoricamente mais fortes adversários no sorteio e decide os oitavos de final em casa. O campeão em título Chelsea parte em vantagem, precisando apenas de fazer um resultado igual ao da Juventus, mas joga em São Petersburgo, num terreno teoricamente mais complicado.

Contas do apuramento:

- Chelsea fica em primeiro se ganhar em São Petersbugo, se empatar e a Juventus não ganhar em casa ao Malmo, ou se perder e a Juventus perder em casa com o Malmo

- Juventus fica em primeiro lugar se ganhar ao Malmo e o Chelsea não ganhar em São Petersburgo ou se empatar e o Chelsea perder em São Petersburgo

- Zenit já sabe que ficará sempre em terceiro

- Malmo terminará sempre na quarta posição