Vanderson, jogador Mónaco, em declarações na flash interview da SportTV5, após a derrota por 3-2 frente ao Benfica, em jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:



«O jogo não correu como esperávamos. Dominámos o Benfica nos primeiros 15/20 minutos e abrimos o marcador. Depois sofremos um pouco, o que é normal, porque o Benfica tem qualidade e tradição na Champions. Todos vimos que fomos prejudicados com a expulsão, foi isso que deu a vitória ao Benfica. Sem tirar mérito ao Benfica, mas com menos um e com outros jogadores 'amarelados', foi difícil e isso pesou bastante.»



[Sobre as entradas de Amdouni e Arthur Cabral]: «É normal. O Benfica estava a perder e colocou dois avançados, é normal os treinadores fazerem isso. Respeito o Benfica, tem jogadores de qualidade e que fazem a diferença. Mas os erros de arbitragem pesaram muito na nossa derrota.»