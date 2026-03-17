O Sporting vai defrontar o Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões e encontra um adversário que nunca superou em sete jogos oficiais. Porém, se é verdade que nunca somou uma vitória ante os «gunners», tem em 2023 um grande exemplo para o que aí vem na eliminatória a disputar a 7/8 abril (em Alvalade) e a 14/15 abril (no Emirates).

Há precisamente três anos, em março de 2023, o Sporting afastou o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa. Depois do empate a dois golos em Alvalade, empatou 1-1 em Inglaterra (num jogo com um célebre golo de Pedro Gonçalves desde o meio-campo) e venceu no desempate por penáltis, por 5-3.

Seis resistentes dessa eliminatória (mais dois)

Em relação aos jogadores utilizados nessa eliminatória de 2023, há seis que seguem de leão ao peito: Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Francisco Trincão. Daniel Bragança também integrava o plantel, mas estava lesionado (e nem fez mesmo qualquer jogo em 2022/23). Dessa equipa também continua Luís Neto, mas agora como adjunto.

Quatro empates e três derrotas no total. A última foi a mais pesada

Se 2023 traz boas memórias ante o Arsenal, ainda que sem vitórias, o último duelo, para a fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, a 26 de novembro de 2024, tem a pior memória para os leões, que sofreram nesse dia a pior das três derrotas ante o Arsenal, entre quatro empates no historial. Com João Pereira ao leme, após a saída de Amorim e antes da entrada de Rui Borges, o Sporting perdeu por 5-1 em Alvalade.

Nesse jogo alinharam dez jogadores que são do atual plantel: Diomande, Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Morita, Geovany Quenda, Francisco Trincão (como titulares) e João Simões, Daniel Bragança e Geny Catamo (suplentes utilizados). Fresneda e Mauro Couto, que seguem nos leões, não saíram do banco, num jogo em que Gyökeres representava a equipa lusa.

De resto, os leões têm mais um empate e uma derrota na fase de grupos da Liga Europa de 2018/19 e um empate e uma derrota na Taça das Cidades com Feiras de 1969/70.

De notar, ainda, que Gonçalo Inácio é, dos que defrontaram o Arsenal nos últimos três duelos, um jogador com apetência para marcar aos ingleses: fê-lo nos dois últimos jogos em Alvalade.

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O histórico contra o Arsenal:

26 novembro 2024, Liga dos Campeões, Fase de Liga:

Sporting-Arsenal, 1-5

(Gonçalo Inácio, 48’; Martinelli, 7’, Havertz, 21’, Gabriel Magalhães, 45+1’, Saka, 64’ g.p., Trossard, 82’).

16 março 2023, Liga Europa, 1/8 Final, 2.ª mão:

Arsenal-Sporting, 1-1 (3-5 após g.p.)

(Granit Xhaka, 19’; Pedro Gonçalves, 62’)

9 março 2023, Liga Europa, 1/8 Final, 1.ª mão:

Sporting-Arsenal, 2-2

(Gonçalo Inácio, 34’, Paulinho, 55’; William Saliba, 22’, Morita, 62 p.b.)

8 novembro 2018, Liga Europa, Fase de Grupos:

Arsenal-Sporting, 0-0

25 novembro 2018, Liga Europa, Fase de Grupos:

Sporting-Arsenal, 0-1

(Danny Welbeck, 77’)

26 novembro 1969, Taça das Cidades com Feiras, 2.ª Eliminatória, 2.ª Mão:

Arsenal-Sporting, 3-0

(John Radford, 20’, George Graham, 43’, 53’)