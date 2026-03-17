Vem aí o Arsenal: Sporting nunca venceu, mas tem bom exemplo em 2023
Leões afastaram os «gunners» na Liga Europa, no desempate por penáltis, após dois jogos empatados
Leões afastaram os «gunners» na Liga Europa, no desempate por penáltis, após dois jogos empatados
O Sporting vai defrontar o Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões e encontra um adversário que nunca superou em sete jogos oficiais. Porém, se é verdade que nunca somou uma vitória ante os «gunners», tem em 2023 um grande exemplo para o que aí vem na eliminatória a disputar a 7/8 abril (em Alvalade) e a 14/15 abril (no Emirates).
Há precisamente três anos, em março de 2023, o Sporting afastou o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa. Depois do empate a dois golos em Alvalade, empatou 1-1 em Inglaterra (num jogo com um célebre golo de Pedro Gonçalves desde o meio-campo) e venceu no desempate por penáltis, por 5-3.
Seis resistentes dessa eliminatória (mais dois)
Em relação aos jogadores utilizados nessa eliminatória de 2023, há seis que seguem de leão ao peito: Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, Hidemasa Morita, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Francisco Trincão. Daniel Bragança também integrava o plantel, mas estava lesionado (e nem fez mesmo qualquer jogo em 2022/23). Dessa equipa também continua Luís Neto, mas agora como adjunto.
Quatro empates e três derrotas no total. A última foi a mais pesada
Se 2023 traz boas memórias ante o Arsenal, ainda que sem vitórias, o último duelo, para a fase de liga da Liga dos Campeões de 2024/25, a 26 de novembro de 2024, tem a pior memória para os leões, que sofreram nesse dia a pior das três derrotas ante o Arsenal, entre quatro empates no historial. Com João Pereira ao leme, após a saída de Amorim e antes da entrada de Rui Borges, o Sporting perdeu por 5-1 em Alvalade.
Nesse jogo alinharam dez jogadores que são do atual plantel: Diomande, Inácio, Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Morita, Geovany Quenda, Francisco Trincão (como titulares) e João Simões, Daniel Bragança e Geny Catamo (suplentes utilizados). Fresneda e Mauro Couto, que seguem nos leões, não saíram do banco, num jogo em que Gyökeres representava a equipa lusa.
De resto, os leões têm mais um empate e uma derrota na fase de grupos da Liga Europa de 2018/19 e um empate e uma derrota na Taça das Cidades com Feiras de 1969/70.
De notar, ainda, que Gonçalo Inácio é, dos que defrontaram o Arsenal nos últimos três duelos, um jogador com apetência para marcar aos ingleses: fê-lo nos dois últimos jogos em Alvalade.
LEIA MAIS: o quadro completo até à final da Champions... e como é o caminho do Sporting
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O histórico contra o Arsenal:
26 novembro 2024, Liga dos Campeões, Fase de Liga:
Sporting-Arsenal, 1-5
(Gonçalo Inácio, 48’; Martinelli, 7’, Havertz, 21’, Gabriel Magalhães, 45+1’, Saka, 64’ g.p., Trossard, 82’).
16 março 2023, Liga Europa, 1/8 Final, 2.ª mão:
Arsenal-Sporting, 1-1 (3-5 após g.p.)
(Granit Xhaka, 19’; Pedro Gonçalves, 62’)
9 março 2023, Liga Europa, 1/8 Final, 1.ª mão:
Sporting-Arsenal, 2-2
(Gonçalo Inácio, 34’, Paulinho, 55’; William Saliba, 22’, Morita, 62 p.b.)
8 novembro 2018, Liga Europa, Fase de Grupos:
Arsenal-Sporting, 0-0
25 novembro 2018, Liga Europa, Fase de Grupos:
Sporting-Arsenal, 0-1
(Danny Welbeck, 77’)
26 novembro 1969, Taça das Cidades com Feiras, 2.ª Eliminatória, 2.ª Mão:
Arsenal-Sporting, 3-0
(John Radford, 20’, George Graham, 43’, 53’)
29 outubro 1969, Taça das Cidades com Feiras, 2.ª Eliminatória, 1.ª Mão:
Sporting-Arsenal, 0-0