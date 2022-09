Joe Hart, guarda-redes do Celtic, mostrou pontaria demasiado afinada antes do jogo com o Shakhtar, da segunda jornada da Liga dos Campeões, disputado na Polónia.

Ainda no período de aquecimento, o internacional inglês estava a exercitar o jogo de pés quando acertou... nas costas de uma jornalista.

A repórter teve uma reação curiosa, enquanto esperava pela entrada em direto, e Joe Hart levantou logo o braço a pedir desculpa.

Veja o vídeo: