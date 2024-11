A escassas horas do jogo da Liga dos Campeões, uma estação de metro em Munique foi evacuada por causa dos adeptos do Benfica.



Os apoiantes do clube da Luz deflagraram objetos pirotécnicos no interior da estação de Odeonsplatz, o que obrigou à paralisação do serviço de transporte.



São esperados três mil adeptos encarnados na Allianz Arena.



Veja o vídeo: