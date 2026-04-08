Diego Simeone protagonizou um momento bem ao seu estilo, no fim do jogo entre Barcelona e Atlético Madrid, a contar para a primeira mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

O técnico dos colchoneros aguardou pelo fim do jogo na entrada para o túnel e mal ouviu o apito do árbitro deu um «sprint» para os balneários. Desta forma, o técnico não se juntou à restante equipa, que agradeceu a presença dos adeptos em Camp Nou, após a vitória por 2-0 no jogo desta quarta-feira.

Assista aqui ao momento com Diego Simeone: