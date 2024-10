O juiz turco, que esteve recentemente em solo luso a arbitrar o Portugal vs Croácia a contar para a Liga das Nações, esteve envolvido há cerca de um ano num episódio que marcou o desporto turco e internacional.

A 11 de Dezembro de 2023, num jogo que terminou empatado entre Ankaragucu e Rizaspor, o presidente do Ankaragucu, Faruk Koca, entrou em campo assim que Halil Umut Meler apitou para o final do jogo, correu na direção do árbitro e agrediu-o com um soco.

O árbitro caiu imediatamente no relvado e, de seguida, foi pontapeado várias vezes na cara por outros elementos que estavam dentro de campo. Os jogadores e pessoas do staff presentes tentaram proteger o árbitro, que ficou com o olho esquerdo completamente inchado, como resultado do ocorrido.

Já não é a primeira vez que Halil Humut Meler apita um jogo dos encarnados, tendo estado presente na vitória por 5-1 frente ao Club Brugge em 20222/2023 e na derrota frente ao Salzburg em 2023/2024, realizado na Luz também.