Num jogo 'de loucos', o Bayern Munique levou a melhor e venceu a formação de Arbeloa por 4-3 e segue para as meias-finais da Liga dos Campeões, onde jogará frente ao PSG de Vitinha, João Neves e Nuno Mendes.

O Real Madrid chegou ao Allianz Arena com uma missão: operar uma remontada frente ao Bayern de Munique. A verdade é que bastaram apenas 35 segundos (!) para os ‘Merengues’ empatarem a eliminatória. Neuer, que foi eleito no primeiro jogo dos quartos de final, ficou muito mal na fotografia e Guler não se fez rogado.

Ora veja:

Na área espanhola, Lunin inspirou-se no guarda-redes alemão e, na sequência de um canto, o Bayern empatou a partida. Contudo, a vantagem na eliminatória pouco durou para a turma de Vincent Kompany. Guler voltou a fazer o gosto ao pé e marcou um golaço para ver e rever.

Aos 38 minutos, Upamecano encontrou Harry Kane perdido na área adversária e o avançado inglês, no seu habitat natural, não desperdiçou, atirando para o 2-2.

Antes do intervalo, Mbappé marcou novo golo para o Real Madrid numa primeira parte digna da Liga dos Campeões. Vinicius trabalhou bem na ala esquerda do ataque espanhol e encontrou avançado francês que, na frente de Neuer, fez o 3-2 com facilidade.

Na segunda parte, a intensidade baixou, mas nem isso retirou a emoção à partida. Camavinga, que havia entrado no decorrer do jogo (62m), viu dois amarelos em oito minutos (78 e 86 minutos) e deixou o Real Madrid em inferioridade numérica. O Bayern Munique aproveitou o facto de ter mais um homem em campo e Luis Díaz, com um remate fortíssimo, colocou os alemães na frente da eliminatória, aos 89 minutos.

Antes do apito final, Olise também teve tempo de escrever o seu nome na lista de marcadores e sentenciou o resultado em 4-3 (6-4 no agregado dos dois jogos).

Com esta vitória, a formação alemã garante a passagem à próxima fase, onde joga frente ao Paris Saint-Germain nas ‘meias’ da liga milionária.