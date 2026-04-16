Liga Campeões
Há 1h e 5min
VÍDEO: Bellingham pontapeia monitor do VAR após eliminação da Champions
Momento de frustração aconteceu enquanto se encaminhava para os balneários da Allianz Arena
DIM
Momento de frustração aconteceu enquanto se encaminhava para os balneários da Allianz Arena
DIM
Jude Bellingham protagonizou um momento de pura frustração no fim do jogo entre Bayern Munique e Real Madrid, a contar para a segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.
Enquanto se dirigia para o interior dos balneários, na Allianz Arena, o internacional inglês pontapeou o monitor do VAR e acabou por ser apanhado em «flagrante» por um adepto que o filmava. Recorde-se que os merengues foram eliminados da competição, com um agregado de 6-4 e a derrota em solo germânico (4-3) desta quarta-feira.
Assista aqui ao momento:
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