Jude Bellingham protagonizou um momento de pura frustração no fim do jogo entre Bayern Munique e Real Madrid, a contar para a segunda mão dos «quartos» da Liga dos Campeões.

Enquanto se dirigia para o interior dos balneários, na Allianz Arena, o internacional inglês pontapeou o monitor do VAR e acabou por ser apanhado em «flagrante» por um adepto que o filmava. Recorde-se que os merengues foram eliminados da competição, com um agregado de 6-4 e a derrota em solo germânico (4-3) desta quarta-feira.

Assista aqui ao momento: