Ángel Di María voltou a abrir o livro esta quarta-feira, com um «bis» de assistências que lançaram o Benfica para uma reviravolta sensacional frente ao Mónaco.

Os cruzamentos que terminaram em golo, tanto de Arthur Cabral como de Amdouni foram inclusive escolhidos pela UEFA para integrar as melhores assistências do dia, juntamente com a de Andy Robertson, no duelo entre Liverpool e Real Madrid.

Veja aqui as assistências de Di María: