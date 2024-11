O defesa Cameron Carter-Vickers não vai esquecer a noite desta quarta-feira, a propósito da receção do Celtic ao Club Brugge, na 5.ª jornada da Liga dos Campeões. Aos 26 minutos, o norte-americano, de 26 anos, surpreendeu o Kasper Schmeichel, passando o esférico para o golo dos forasteiros.

A vantagem dos belgas prevaleceu até ao intervalo. Em caso do triunfo, o Brugge totalizará nove pontos, reforçando as esperanças de alcançar, pelo menos, o play-off. Por sua vez, o Celtic partiu para esta ronda com sete pontos.