Com algum humor à mistura, o Club Brugge decidiu lançar o duelo com o Benfica, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Com imagens de uma águia a voar, o clube belga começa por destacar as forças do animar que simboliza o Benfica. «O rei dos céus, que migra milhares de quilómetros à procura da sua próxima presa. Um símbolo de coragem e determinação. Um predador majestoso, sempre a caçar. Uma verdadeira força imparável da natureza», descreve a narração.

É então que aparece um espantalho, que faz recuar o voo triunfante da água, perante o olhar atento de uma agricultor.

«As águias podem dominar o céu, mas o agricultor domina o campo», avisa o Club Brugge.

Veja o vídeo: