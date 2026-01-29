José Mourinho deu a ordem, Trubin subiu à área do Real Madrid e cabeceou para o fundo da baliza, levando à loucura os milhares de adeptos presentes no Estádio da Luz... e não só.

Em Madrid, os comentadores que se encontravam no estúdio do El Chiringuito festejaram e de que maneira o golo do guarda-redes ucraniano, como se se tratasse de um golo dos merengues. As imagens falam por si, com saltos, abraços e uma emoção que se tornou viral nas redes sociais.

Assista aqui ao momento: