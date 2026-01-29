Liga Campeões
VÍDEO: Courtois «junta-se» aos festejos do Benfica e abraça Trubin
Guardião do Real Madrid não ficou indiferente ao golo dramático apontado pelo ucraniano no último lance do jogo frente ao Benfica
Anatoliy Trubin foi herói na vitória do Benfica sobre o Real Madrid, esta quarta-feira, e o fim do jogo com o Real Madrid ficou marcado por muita euforia, festejos e um abraço inesperado de Courtois... ao próprio Trubin.
O momento aconteceu após o apito final do árbitro, quando os jogadores das águias festejavam a presença no play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões. Courtois foi até junto dos adversários e cumprimentou Trubin, com um sorriso na cara apesar da derrota na última jornada da fase de liga.
Nem Courtois ficou indiferente ao golo de Trubin 🫂#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #SLBenfica #RealMadrid pic.twitter.com/ol4lqan2Qn— sport tv (@sporttvportugal) January 28, 2026
