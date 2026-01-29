Anatoliy Trubin foi herói na vitória do Benfica sobre o Real Madrid, esta quarta-feira, e o fim do jogo com o Real Madrid ficou marcado por muita euforia, festejos e um abraço inesperado de Courtois... ao próprio Trubin.

O momento aconteceu após o apito final do árbitro, quando os jogadores das águias festejavam a presença no play-off de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões. Courtois foi até junto dos adversários e cumprimentou Trubin, com um sorriso na cara apesar da derrota na última jornada da fase de liga.

