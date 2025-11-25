Samuel Dahl deu vantagem ao Benfica, na deslocação ao reduto do Ajax, através de um pontapé sensacional de primeira, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.

Entre os postes, Jaros não conseguiu aliviar a bola para o melhor sítio e lá apareceu o remate de Dahl, que se estreou a marcar na Liga dos Campeões.

Assista aqui ao golo de Samuel Dahl: