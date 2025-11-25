Liga Campeões
VÍDEO: Dahl assina golaço e Benfica já vence em Amesterdão
Lateral sueco aproveita mau alívio do guarda-redes e remata para o 1-0
Lateral sueco aproveita mau alívio do guarda-redes e remata para o 1-0
Samuel Dahl deu vantagem ao Benfica, na deslocação ao reduto do Ajax, através de um pontapé sensacional de primeira, sem qualquer hipótese para o guarda-redes.
Entre os postes, Jaros não conseguiu aliviar a bola para o melhor sítio e lá apareceu o remate de Dahl, que se estreou a marcar na Liga dos Campeões.
Assista aqui ao golo de Samuel Dahl:
Samuel Dahl inaugurou o marcador à lei da bomba 💥— sport tv (@sporttvportugal) November 25, 2025
Que golaço!#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #Ajax #SLBenfica pic.twitter.com/3SH9FPjUmh
