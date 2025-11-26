Só não se pode chamar-lhe um penálti marcado com a cabeça porque a bola estava em movimento: David Luiz fez esta quaerta-feira um golaço, na receção do Pafos ao Mónaco.

Na sequência de um canto, o central brasileiro mandou uma violenta cabeçada, que não deu hipóteses ao guarda-redes do Mónaco, para fazer o golo que na altura empatava o jogo.

Aos 38 anos, o antigo jogador do Benfica continua a dar nas vistas.