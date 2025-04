Ousmane Dembélé foi eleito o melhor em campo no confronto desta terça-feira para os «quartos» da Liga dos Campeões, entre Aston Villa e Paris Saint-Germain, mas o jogador parisiense não pareceu muito contente...

Com uma derrota por 3-2, mas ainda assim com a passagem às «meias» garantida, o jogador francês recusou-se estranhamente a receber o prémio de «homem do jogo». No momento da entrega do troféu, um responsável da UEFA vai ao encontro do jogador francês, que o ignora completamente e foge em direção aos balneários.

Apesar da fuga inicial do campo, Dembélé surge posteriormente numa foto com o troféu individual na mão, no entanto não esboça qualquer contentamento, ao contrário do esperado quando se recebe uma distinção como estas.