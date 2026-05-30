VÍDEO: foi assim a festa da «armada lusa» em Budapeste
Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos são bicampeões da Europa ao serviço do PSG
Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos são bicampeões da Europa ao serviço do PSG
Pela segunda vez consecutiva, a «armada lusa» do PSG sagrou-se campeã europeia, desta feita após uma vitória sobre o Arsenal, no desempate por grandes penalidades.
A festa instalou-se no relvado da Puskas Arena (Budapeste), com Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos no centro das atenções de todos os portugueses, assim como Luís Campos, diretor desportivo dos parisienses. Um dos momentos de maior emoção envolve Vitinha e a família, que se deslocou até ao recinto para apoiar o internacional luso.
Recorde-se que os quatro atletas do PSG integram as escolhas de Roberto Martínez para o Mundial 2026.
Assista aqui à festa dos portugueses no PSG:
João Neves 🤝 Vitinha 🥹#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #PSG #Arsenal pic.twitter.com/90nuX5Ykv8— sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026
O que mais importa, a família 💛
Parabéns, Vitinha 💛#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #PSG #Arsenal pic.twitter.com/GHwIQWHvqb
— sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026
Que trabalho tem feito Luis Campos no PSG 👏#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #PSG #Arsenal pic.twitter.com/gsKfm3yIqr— sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026