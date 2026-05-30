Pela segunda vez consecutiva, a «armada lusa» do PSG sagrou-se campeã europeia, desta feita após uma vitória sobre o Arsenal, no desempate por grandes penalidades.

A festa instalou-se no relvado da Puskas Arena (Budapeste), com Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos no centro das atenções de todos os portugueses, assim como Luís Campos, diretor desportivo dos parisienses. Um dos momentos de maior emoção envolve Vitinha e a família, que se deslocou até ao recinto para apoiar o internacional luso.

Recorde-se que os quatro atletas do PSG integram as escolhas de Roberto Martínez para o Mundial 2026.

Assista aqui à festa dos portugueses no PSG: