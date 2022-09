Giovani Simeone viveu nesta quarta-feira uma noite de sonho. Na sua estreia na Liga dos Campeões, o avançado do Nápoles marcou três minutos depois de entrar em campo e contribuiu para a surpreendente goleada da equipa italiana sobre o Liverpool na primeira jornada da fase de grupos da competição.

Mais tarde, quando falava na «flash», o filho de Diego Simeone viu nos ecrãs do estádio o golo com que o At. Madrid derrotou o FC Porto e não se conteve nos festejos.

«Golo, carajo! Vamos!», celebrou de forma exuberante, perante a compreensão do jornalista que o entrevistava e que não conseguiu deixar de sorrir com a alegria do jogador de 27 anos.

Isto depois de já ter chorado ao apontar o golo, como pode ver no vídeo associado a este artigo.