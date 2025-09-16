Arsenal e PSV garantiram os dois primeiros triunfos na edição deste ano da fase de liga da Champions, ambos na condição de visitantes.

Viktor Gyökeres foi titular pelos «gunners», na deslocação ao reduto do Athletic Bilbao, e terminou o jogo em «branco», sendo substituído aos 65 minutos. Para o seu lugar entrou Trossard, mas a exibição do sueco ficou marcada por um momento algo delicado, já que teve de ser assistido pela equipa médica, após um choque de cabeças com Gabriel Magalhães.

De resto, o momento do encontro surgiu aos 72 minutos, quando o recém-entrado Martinelli arrancou com a bola controlada e esta só parou no fundo da baliza de Unai Simón. O avançado brasileiro nem precisou sequer de um minuto em campo para fazer o gosto ao pé, num lance fabricado por dois jogadores que saíram do banco de suplentes.

A verdade é que foi mesmo aí que Arteta descobriu as soluções para os problemas da equipa, já que Trossard fechou as contas do jogo nos minutos finais. Com tempo e espaço para decidir, o avançado belga beneficiou de um desvio num defesa para criar o 2-0.

No outro jogo que teve início às 17h45, o Union Saint-Gilloise provocou um escândalo na visita ao PSV e venceu por 3-1, muito graças a uma avalanche ofensiva criada pelo conjunto belga.

Akinpelu colocou o Saint-Gilloise em vantagem logo aos nove minutos, na conversão de uma grande penalidade e em cima do intervalo, Ait El Hadj fez o segundo para os visitantes, acabando por gelar ainda mais as bancadas do Philips Stadion, em Eindhoven.

Já na segunda parte, Kevin Mac Allister colocou o marcador nuns expressivos 3-0, sendo que o melhor que o PSV conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, por intermédio de Ruben van Bommel (90 minutos).

Arsenal e Union Saint-Gilloise conseguem assim os primeiros três pontos desta fase de liga e entram com o pé direito na Champions.