Liga Campeões
Há 41 min
VÍDEO: Hjulmand à conversa com o empresário após eliminação da Champions
Leões não foram além do nulo na visita ao Arsenal e caíram nos «quartos» da prova milionária
DIM
Leões não foram além do nulo na visita ao Arsenal e caíram nos «quartos» da prova milionária
DIM
Morten Hjulmand foi «apanhado» a trocar algumas palavras com o seu empresário, Ivan Marko Benes, já depois do Sporting ter sido eliminado da Liga dos Campeões, diante do Arsenal (1-0 no agregado).
O capitão dos leões trocou algumas palavras com o agente, antes de entrar no autocarro e seguir viagem com a restante comitiva leonina para o hotel. Recorde-se que Hjulmand tem contrato com o Sporting até junho de 2028 e uma clásusula de rescisão de 80 milhões de euros.
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