Morten Hjulmand foi «apanhado» a trocar algumas palavras com o seu empresário, Ivan Marko Benes, já depois do Sporting ter sido eliminado da Liga dos Campeões, diante do Arsenal (1-0 no agregado).

O capitão dos leões trocou algumas palavras com o agente, antes de entrar no autocarro e seguir viagem com a restante comitiva leonina para o hotel. Recorde-se que Hjulmand tem contrato com o Sporting até junho de 2028 e uma clásusula de rescisão de 80 milhões de euros.