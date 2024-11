Na noite desta quarta-feira, a propósito da 5.ª jornada da Fase Liga da Champions, o Liverpool triunfou na receção ao Real Madrid (2-0). Num encontro sempre ligado à corrente, com ascendente dos «Reds», o arranque da segunda parte revelou-se decisivo.

Entre os titulares estiveram Luis Díaz e Darwin Núñez, avançados ex-FC Porto e ex-Benfica, respetivamente. Numa primeira parte recheada de cartões amarelos (3-1), somente os anfitriões remataram de forma enquadrada (3-0).

Asencio quase comprometia mas ainda foi a tempo de apagar o fogo 👩‍🚒#DAZNChampions pic.twitter.com/wpGqo9kLtZ — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 27, 2024

No segundo tempo, e antes de Ancelotti fazer um ponto de situação, Mac Allister inaugurou o marcador. Assistido pelo jovem lateral Bradley, de 21 anos, o médio argentino atirou cruzado para o 1-0.

Entre trocas, Mbappé chamou a si as atenções ao minuto 61, quando o Real Madrid beneficiou de um penálti. Todavia, o remate do francês foi travado por Kelleher. Este momento frustrou os «Merengues», que recuaram e não voltaram a ameaçar o empate.

Mbappé perde penálti para empatar o jogo 🤯#DAZNChampions pic.twitter.com/bIKrjmgIF4 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 27, 2024

A sentir a vitória por perto, Salah teve a oportunidade de duplicar a vantagem. Mas, aos 70m, desperdiçou um penálti, rematando ao lado.

Ninguém quer marcar penáltis no Liverpool x Real 😬#DAZNChampions pic.twitter.com/im89LptHGb — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 27, 2024

Em todo o caso, sete minutos volvidos, o neerlandês Gakpo foi mais forte nas alturas, forçando o 2-0.

Apesar dos reajustes táticos, e de algum risco, o Real Madrid foi incapaz de, pelo menos, reduzir.

Desta forma, o Liverpool retoma a liderança isolada da Fase Liga da Champions, com cinco vitórias em igual número de rondas. Por isso, os ingleses totalizam 15 pontos, mais dois do que o Inter Milão (2.º). No calendário europeu dos «Reds» segue-se a visita ao Girona (30.º), na tarde de 10 de dezembro.

Por sua vez, o Real Madrid, campeão em título, está na cauda dos lugares de play-off. Os «Merengues» ocupam o 24.º posto, com seis pontos. Segue-se a visita à Atalanta (6.ª), na noite de 10 de dezembro.

Paulo Bernardo vê autogolo caricato

Na Escócia, Celtic e Club Brugge dividiram pontos, após o empate a um golo. Da primeira parte há a destacar o caricato autogolo assinado pelo defesa Carter-Vickers. O norte-americano confiou em Kasper Schmeichel, mas o guarda-redes estava fora da rota do esférico.

Golos destes não vemos todos os dias, não 🫣#DAZNChampions pic.twitter.com/2omb9ZFf0S — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 27, 2024

Na segunda parte, entre trocas – com a entrada de Paulo Bernardo aos 59m – o nipónico Daizen Maeda repôs a igualdade, em cima do minuto 60.

Na resposta, aos 69m, Jutglà forçou nova vantagem dos belgas, mas o lance foi invalidado, por fora de jogo.

O empate deixa o Celtic no 20.º posto, com oito pontos, antes da visita ao Dinamo Zagreb (23.º). Por sua vez, o Brugge é 22.º colocado, com sete pontos. Segue-se a receção ao Sporting (10.º), na noite de 10 de dezembro (20h).

Lille agrava campanha do Bolonha

Por fim, em Itália, o Lille triunfou sobre o Bolonha, por 1-2. Nos franceses, André Gomes, Tiago Santos e Angel Gomes continuam de fora, a recuperar de lesão.

Depois de Dallinga ver o 1-0 anulado, por fora de jogo – ao quinto minuto – Ngal Mukau deu a vantagem aos visitantes aos 44m.

Na segunda parte, Lucumi repôs a igualdade, aos 63m. Em todo o caso, o médio Mukau forçou nova vantagem do Lille, aos 66m.

Desta forma, o Lille totaliza 10 pontos e sobe ao 12.º lugar, antes da receção ao Sturm Graz (29.º). Quanto ao Bolonha, continua sem vencer na Champions, ocupando o 33.º lugar, com um ponto. Segue-se a visita ao Benfica, na noite de 11 de dezembro (20h).