O Liverpool venceu em casa o Bayer Leverkusen por 4-0 num jogo em que a equipa inglesa disparou na segunda parte para um resultado expressivo.

Depois de um nulo registado ao intervalo, o ex-FC Porto Luis Díaz fez o 1-0 com classe à passagem da hora de jogo.

Dois minutos depois, servido por Salah, Gakpo fez o 2-0, num lance inicialmente invalidado por fora de jogo, mas depois corrigido pelo VAR.

Aos 83 minutos, Luis Díaz voltaria a faturar, fixando o resultado final em 3-0 e, já em tempo de compensação, fechou com chave de ouro um jogo de sonho.

Com este resultado, o Liverpool segue no topo da fase de liga da Champions, agora com quatro vitórias em quatro jogos.