Liga Campeões
Há 16 min
VÍDEO: Maradona, és tu? Van de Ven marca golaço de uma vida
Defesa central do Tottenham apontou um golo digno de museu frente ao Copenhaga
TB
Defesa central do Tottenham apontou um golo digno de museu frente ao Copenhaga
TB
O golo de uma vida! Micky van de Ven apontou um tento digno de museu no jogo entre o Tottenham e o Copenhaga, da quarta jornada da Liga dos Campeões.
Depois de um corte do português João Palhinha, aos 64 minutos, o central neerlandês percorreu o campo de um lado ao outro e fuzilou a baliza de Dominik Kotarski, fazendo o terceiro da partida.
Ora veja:
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS