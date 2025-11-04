O golo de uma vida! Micky van de Ven apontou um tento digno de museu no jogo entre o Tottenham e o Copenhaga, da quarta jornada da Liga dos Campeões.

Depois de um corte do português João Palhinha, aos 64 minutos, o central neerlandês percorreu o campo de um lado ao outro e fuzilou a baliza de Dominik Kotarski, fazendo o terceiro da partida.

Ora veja: