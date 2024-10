Milambo apontou o 2-0 a favor do Feyenoord, diante do Benfica.

Aos 33 minutos, já depois do golo anulado à equipa de Roterdão, Milambo passou por Otamendi e rematou à baliza de Trubin, com a bola a passar entre as pernas do guarda-redes ucraniano.

Ora veja: