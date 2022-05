Depois de ter perdido por 4-3 na primeira mão, o Real Madrid precisa de virar a eliminatória contra o Manchester City para alcançar a final da Liga dos Campeões.



Ora o Mónaco decidiu partilhar um «tutorial» sobre como derrotar os ingleses com o campeão da Espanha. Depois de uma derrota por 5-3 no Etihad, os monegascos eliminaram os «citizens» nos oitavos de final da Champions 2016/17 com um triunfo por 3-1 no Principado.



«Olá, Real Madrid. Aqui tem um tutorial para esta noite», escreveram os gauleses nas redes sociais.



Recorde-se que essa equipa do Monaco, orientada por Leonardo Jardim, contava com os portugueses Bernardo Silva e João Moutinho.