Vitinha viveu mais uma noite para recordar por muitos anos. O internacional português fez um hat-trick e levou o PSG ao colo até à vitória sobre o Tottenham.

Ao terceiro de quatro minutos de descontos, Luís Enrique resolveu dar-lhe um momento de homenagem e substituiu-o. Nessa altura, o Parque dos Príncipes levantou-se num enorme tributo.

Que grande momento!