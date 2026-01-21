Liga Campeões
ESTÁ TUDO AQUI: veja os 30 golos desta noite de Champions
Nove jogos desta quarta-feira terminam com um total de 30 remates certeiros
Desde o pontapé fabuloso de Dani Olmo em Praga, ao livre rasteiro de Szoboszlai diante do Marselha, a quarta-feira de Liga dos Campeões teve golos (e muitos) para todos os gostos.
Os nove encontros de hoje resultaram em 30 remates certeiros, alguns dos quais que culminaram em triunfos importantes para as contas da fase de liga.
