Desde o pontapé fabuloso de Dani Olmo em Praga, ao livre rasteiro de Szoboszlai diante do Marselha, a quarta-feira de Liga dos Campeões teve golos (e muitos) para todos os gostos.

Os nove encontros de hoje resultaram em 30 remates certeiros, alguns dos quais que culminaram em triunfos importantes para as contas da fase de liga.

