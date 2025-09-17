O Olympiakos não foi além de um empate a zero na receção ao Pafos, para a primeira jornada da fase de liga da Champions.

Chiquinho e Daniel Podence foram titulares no conjunto da casa, sendo que Costinha e Taremi saltaram do banco de suplentes no decorrer da segunda parte.

A verdade é que o primeiro tempo começou por ser algo dividido e apenas sofreu alterações quando Bruno viu o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho. Este momento transformou por completo o encontro, já que o Olympiakos passou a dominar a posse de bola e as oportunidades sucederam-se, ainda que sem sucesso.

No outro encontro que teve início às 17h45, o Bodo/Glimt resgatou um empate suado no reduto do Slavia Praga e acabou por evitar um desaire no arranque da competição.

A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 23 minutos, graças ao golo de Mbodji e este resultado manteve-se até ao intervalo. O defesa senegalês mostrou dotes de avançado e chegou ao «bis» a meio da segunda parte, após nova assistência de Provod.

Só que o conjunto norueguês não baixou os braços e restabeleceu a igualdade no marcador de forma verdadeiramente sensacional.

Daniel Bassi reduziu aos 78 minutos e em cima do minuto 90, uma finalização certeira de Sondre Fet levou à loucura os adeptos do Bodo/Glimt presentes na capital da Chéquia. Vale a pena ver e rever o movimento do médio norueguês.

As quatro equipas acabam por somar um ponto cada e procuram agora somar o primeiro triunfo nesta fase de liga da Champions na segunda jornada.