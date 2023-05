O pai de Haaland, Alfie, foi expulso pela segurança do camarote que ocupava no Santiago Bernabéu.

Durante o embate do Manchester City com o Real Madrid, das meias-finais da Champions, o ex-jogador foi provocado pelos adeptos merengues. De acordo com a imprensa espanhola, Alfie Haaland respondeu com insultos e atirou comida às pessoas que ocupavam a bancada por baixo do camarote onde estava.



No vídeo divulgado nas redes sociais, vê-se o pai do goleador dos «citizens» a abandonar o espaço que ocupava por indicação da segurança.



Veja: