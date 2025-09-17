O PSG recebeu e venceu a Atalanta por 4-0 na primeira jornada da fase de liga da Champions, entrando assim com o pé direito na competição que procura revalidar.

Nuno Mendes, João Neves e Vitinha foram titulares nos parisienses, que precisaram apenas de três minutos para se adiantarem no marcador.

A assistência de Fabián Ruiz descobriu Marquinhos no coração da área e o internacional brasileiro só teve de encostar para levar à loucura os milhares de adeptos presentes no Parque dos Príncipes.

O domínio do PSG começou neste lance, já que a equipa da casa dominou todos os aspetos do jogo e foi com alguma naturalidade com que chegaram ao 2-0 em cima do intervalo.

Um lance absolutamente delicioso de Kvaratskhelia resultou em golo, depois de ultrapassar dois adversários e rematar à entrada da área.

Até ao intervalo houve tempo para Barcola desperdiçar uma grande penalidade e a vantagem manter-se no regresso aos balneários. Logo a abrir o segundo tempo, Nuno Mendes sentou um adversário e com a classe que o caracteriza finalizou para o 3-0.

Aos 58 minutos, João Neves saiu lesionado e deu o lugar a Gonçalo Ramos, que aproveitou da melhor forma os minutos que esteve em campo, acabando também por colocar o nome na lista de marcadores.

Uma oferta da defensiva italiana permitiu ao internacional português finalizar para o 4-0 final, com um toque de classe sobre o guarda-redes.