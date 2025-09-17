VÍDEO: PSG bate Atalanta com golos de Nuno Mendes e Gonçalo Ramos
João Neves sai lesionado do encontro que termina com uma vitória por 4-0 sobre a formação de Bérgamo
O PSG recebeu e venceu a Atalanta por 4-0 na primeira jornada da fase de liga da Champions, entrando assim com o pé direito na competição que procura revalidar.
Nuno Mendes, João Neves e Vitinha foram titulares nos parisienses, que precisaram apenas de três minutos para se adiantarem no marcador.
A assistência de Fabián Ruiz descobriu Marquinhos no coração da área e o internacional brasileiro só teve de encostar para levar à loucura os milhares de adeptos presentes no Parque dos Príncipes.
O domínio do PSG começou neste lance, já que a equipa da casa dominou todos os aspetos do jogo e foi com alguma naturalidade com que chegaram ao 2-0 em cima do intervalo.
Um lance absolutamente delicioso de Kvaratskhelia resultou em golo, depois de ultrapassar dois adversários e rematar à entrada da área.
Até ao intervalo houve tempo para Barcola desperdiçar uma grande penalidade e a vantagem manter-se no regresso aos balneários. Logo a abrir o segundo tempo, Nuno Mendes sentou um adversário e com a classe que o caracteriza finalizou para o 3-0.
Aos 58 minutos, João Neves saiu lesionado e deu o lugar a Gonçalo Ramos, que aproveitou da melhor forma os minutos que esteve em campo, acabando também por colocar o nome na lista de marcadores.
Uma oferta da defensiva italiana permitiu ao internacional português finalizar para o 4-0 final, com um toque de classe sobre o guarda-redes.