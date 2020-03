Poucos minutos depois de vencer o Borussia Dortmund por 2-0 e de, assim, garantir a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões, a equipa do Paris Saint-Germain, num dos momentos dos festejos, imitou a celebração do avançado da equipa germânica, Erling Braut Haaland.

Em pleno relvado do Parque dos Príncipes, junto à entrada da grande área da baliza onde Neymar e Bernat fizeram os golos da equipa, os jogadores dos parisienses sentaram-se e tocaram os polegares de cada uma das mãos, num gesto semelhante a uma oração, tal como o norueguês do Dortmund festejou, por exemplo, os golos do jogo da primeira mão.