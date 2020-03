Depois do apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, o plantel do Paris Saint-Germain foi à curva Auteuil, uma das varandas do estádio, festejar com os milhares de adeptos dos parisienses no exterior do Parque dos Príncipes.

Durante o encontro, que o PSG venceu por 2-0, os adeptos da equipa orientada por Thomas Tuchel cantaram e houve ainda fogo de artifício lançado e audível no interior do estádio.