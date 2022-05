Lançado por Ancelotti aos 68 minutos para o lugar de Kroos, Rodrygo foi o herói do Real Madrid na meia-final da Liga dos Campeões contra o Manchester City. O jovem brasileiro marcou dois golos em dois minutos e levou a eliminatória para prolongamento.



No final da partida, que os merengues ganharam por 3-1 após prolongamento, o jogador de 21 anos foi jantar num restaurante da capital espanhola. Mal chegou, Rodrygo tirou fotografias com alguns fãs e distribuiu autógrafos, mas o momento alto foi quando entrou no restaurante e recebeu aplausos de pé dos presentes.



Ora veja: