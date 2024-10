O Inter Milão somou os primeiros três pontos na fase de Liga da Champions, ao golear em casa o Estrela Vermelha por 4-0. O ex-portista Mehdi Taremi foi a figura da partida, ao fazer duas assistências e um golo.

O recital de Taremi começou aos 59 minutos, quando assistiu Arnautovic para o 1-0. Pouco depois Arnautovic saiu, entrou Lautaro Martínez e Taremi voltou a assistir o colega de ataque, para fazer o 2-0, aos 71 minutos.

Aos 81 minutos, o mesmo Lautaro Martínez sofreu falta dentro da área e Taremi assumiu a marcação do penálti para fazer o 4-0 final, naquele que foi o primeiro golo que marcou ao serviço do Inter Milão.

Antes disso, na primeira parte, Çalhanoğlu já tinha inaugurado o marcador aos 11 minutos, com um míssil de fora da área. Com este triunfo, o Inter soma quatro pontos e está ao lado do Sporting, na perseguição ao trio de líderes.

O golo de Taremi:

A assistência para Arnautovic: