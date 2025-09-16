Liga Campeões
VÍDEO: Tottenham em vantagem com «frango» monumental de Luiz Júnior
Ex-Famalicão não consegue evitar o 1-0 dos «spurs», após cruzamento de Bergvall
O primeiro golo do Tottenham nesta edição da Liga dos Campeões vai certamente correr o mundo e a culpa é de Luiz Júnior.
Na receção ao Villarreal, o antigo guarda-redes do Famalicão deu um «frango» do outro mundo, logo aos quatro minutos, e não conseguiu impedir o 1-0 dos londrinos, após cruzamento de Bergvall para o interior da área.
Assista aqui ao primeiro golo do Tottenham:
