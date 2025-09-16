O primeiro golo do Tottenham nesta edição da Liga dos Campeões vai certamente correr o mundo e a culpa é de Luiz Júnior.

Na receção ao Villarreal, o antigo guarda-redes do Famalicão deu um «frango» do outro mundo, logo aos quatro minutos, e não conseguiu impedir o 1-0 dos londrinos, após cruzamento de Bergvall para o interior da área.

Assista aqui ao primeiro golo do Tottenham: