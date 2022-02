Tremendo susto junto ao hotel do Man. United a poucas horas do encontro frente ao Atlético de Madrid. Uma grua caiu em frente à unidade hoteleira onde os ingleses estão hospedados na capital espanhola, mas não há feridos a registar segundo a imprensa local.



Bruno Fernandes foi um dos jogadores que veio à janela do seu quarto para ver o que tinha acontecido.



Recorde-se que os red devils defrontam, esta noite, o Atlético de Madrid numa partida marcada para as 20h00, no Wanda Metropolitano. Poderá seguir o encontro entre a equipa de Dalot, Bruno Fernandes e Ronaldo e a formação na qual alinha João Félix, AO MINUTO no Maisfutebol.



O momento em que Bruno Fernandes veio à janela: