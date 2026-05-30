A noite deste sábado foi especial para Vitinha, que se sagrou bicampeão da Europa e ainda levou para casa o prémio de «Homem do Jogo».

Frente ao Arsenal, na final da Liga dos Campeões, o internacional português foi o jogador com maior número de passes completos e acabou por sair com queixas musculares já na primeira parte do prolongamento. Giannis Antetokounmpo, estrela da NBA, entregou o prémio a Vitinha.

RELACIONADOS
Alerta Seleção: Vitinha sai com queixas na final da Champions