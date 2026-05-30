Internacional português saiu com queixas musculares na primeira parte do prolongamento
A noite deste sábado foi especial para Vitinha, que se sagrou bicampeão da Europa e ainda levou para casa o prémio de «Homem do Jogo».
Frente ao Arsenal, na final da Liga dos Campeões, o internacional português foi o jogador com maior número de passes completos e acabou por sair com queixas musculares já na primeira parte do prolongamento. Giannis Antetokounmpo, estrela da NBA, entregou o prémio a Vitinha.
Giannis a entregar o prémio de MVP a Vitinha 💪#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UEFAChampionsLeague #PSG #Arsenal pic.twitter.com/VW9K2BPleb— sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026
