Os adeptos do Eintracht Frankfurt envolveram-se em confrontos com apoiantes do Nápoles e com a polícia, continuando a causar o caos na cidade do sul de Itália.



Os seguidores das «Águias Negras», com a ajuda de adeptos da Atalanta, têm deixado um rasto de destruição pela cidade. Em resultado dos confrontos entre adeptos das equipas, há viaturas danificadas e incendiadas, edifícios danificados e vários feridos civis, de acordo com a imprensa transalpina.



Recorde-se que o governo italiano proibiu que adeptos do Eintracht estivessem presentes na partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nem isso impediu que os germânicos seguissem viagem para Itália e se envolvessem novamente em cenas lamentáveis com seguidores do Nápoles à semelhança do que tinha acontecido na primeira mão.



Veja tudo nos vídeos que se seguem: