Vitinha bate recorde de passes numa edição da Champions (antes da final)
Médio português ultrapassou registo de Xavi... e do próprio
Médio português ultrapassou registo de Xavi... e do próprio
Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain, bateu um recorde de passes completados numa só edição da Liga dos Campeões. Com 1,448 passes registados desde o início da temporada, atingiu um novo máximo.
São mais quase 200 passes do que o segundo melhor registo, que pertencia a Xavi, em 2012/13 - 1,299. Isto, numa temporada em que a Champions tinha menos jogos.
O espanhol fez 12 jogos, dois deles contra o Benfica, numa época em que os culés foram eliminados nas meias-finais. Vitinha já soma 16 jogos esta temporada (e ainda falta a final, contra o Arsenal). É uma média de 90,5 passes por jogo.
Vitinha superou também a sua melhor marca na competição, atingida na época passada - 1,294, em 2024/25, quando foi campeão europeu.
Além disso, o médio português soma ainda seis golos e uma assistência na competição, na quarta temporada do Paris Saint-Germain.
Vitinha has broken the record for the most passes ever completed in a single UEFA Champions League season.— Squawka (@Squawka) May 7, 2026
◉ 1,448 - Vitinha (2025/26)
◎ 1,299 - Xavi (2012/13)
◎ 1,294 - Vitinha (2024/25)
◎ 1,244 - Xavi (2010/11)
He still has the final to play. 😅 https://t.co/1uhqQl0NHk pic.twitter.com/nGAf3cHk6a