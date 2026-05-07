Vitinha, médio português do Paris Saint-Germain, bateu um recorde de passes completados numa só edição da Liga dos Campeões. Com 1,448 passes registados desde o início da temporada, atingiu um novo máximo.

São mais quase 200 passes do que o segundo melhor registo, que pertencia a Xavi, em 2012/13 - 1,299. Isto, numa temporada em que a Champions tinha menos jogos.

O espanhol fez 12 jogos, dois deles contra o Benfica, numa época em que os culés foram eliminados nas meias-finais. Vitinha já soma 16 jogos esta temporada (e ainda falta a final, contra o Arsenal). É uma média de 90,5 passes por jogo.

Vitinha superou também a sua melhor marca na competição, atingida na época passada - 1,294, em 2024/25, quando foi campeão europeu.

Além disso, o médio português soma ainda seis golos e uma assistência na competição, na quarta temporada do Paris Saint-Germain.