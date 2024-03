Vitinha, internacional português do PSG, em declarações no final da vitória do PSG em Espanha, por 2-1, sobre a Real Sociedad, em declarações à DAZN:

«Conforme formos passando, somos mais candidatos a ganhar. Estamos nos quartos de final, sabemos que a partir de agora vai ser mais díficil, mas estamos preparados para isso. Agora temos de pensar no regresso ao campeonato e no jogo que temos domingo. Depois quando vier o sorteio dos quartos de final da Champions, logo veremos, mas de certeza que vamos estar preparados para o adversário que vier.»