16 anos depois, o AC Milan está nas meias-finais da Liga dos Campeões. Depois de ter vencido em Milão por 1-0, o campeão italiano empatou, esta terça-feira, em Nápoles, e carimbou um lugar entre os semifinalistas.



Entre elogios ao Benfica, Fikayo Tomori explicou como vai ver o jogo do qual pode sair o adversário rossonero nas meias-finais: no sofá com as pernas ao alto.



«Pela forma como me estou a sentir neste momento vou ver o Inter-Benfica no sofá com as pernas ao alto porque estou muito cansado. Estamos felizes por estar nas meias-finais e relaxados. Obviamente que seria bom defrontar o Inter, mas o Benfica é também uma equipa forte», referiu o defesa, aos microfones da BT Sport.